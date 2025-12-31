Borsa günü yükselişle tamamladı

Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,37 artışla 11.261,52 puandan kapattı. Bankacılık sektörü değer kazanırken, holding endeksi değer kaybetti. İhracat ve ithalatta artış gözlemlendi, enflasyon beklentileri ise düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kazanarak 11.261,52 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 112,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,18 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,20 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,36 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 3,22 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, yeni yıl tatili öncesinde düşük işlem hacmiyle seyrederken, BIST 100 endeksi günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye'nin ihracatı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 22 milyar 536 milyon dolara, ithalatı yüzde 2,6 yükselerek 30 milyar 518 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı 7 milyar 982 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73,8 oldu.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,7 azalırken, yıllık bazda yüzde 34,93 artış gösterdi.

Öte yandan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 0,96 artacağını tahmin ederken, bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceğini öngördü.

Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 oldu.

Analistler, yarın yeni yıl sebebiyle piyasaların kapalı olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.350 ve 11.450 puanın direnç, 11.150 ve 11.050 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
