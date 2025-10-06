BIST 100 Endeksi Yükselişle 10.897,75 Puanı Geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kazanarak 10.897,75 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 39,23 puan ve yüzde 0,36 artışla 10.897,75 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 44,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en fazla yükselen yüzde 1,79 ile bilişim, en çok düşen yüzde 0,64 ile sigorta oldu.

BIST 100 endeksi, güne alıcılı bir seyirle başlayıp 10.928,38 puanı test ettikten sonra yükselişini bir miktar törpülese de günün ilk yarısını genele yayılan alımlarla pozitif tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru ile fiyat gelişmeleri raporunun, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde??????? ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini belirterek teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.