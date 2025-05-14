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BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Açıldı, Günü Değer Kaybıyla Tamamladı

BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Açıldı, Günü Değer Kaybıyla Tamamladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.700,27 puandan başladı ve günü yüzde 0,48 değer kaybıyla 9.700,17 puandan kapattı. Bankacılık ve holding endeksleri düşüş yaşarken, gayrimenkul yatırım ortaklığı en çok kazandıran sektör oldu. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve MSCI'nın Türkiye'deki hisse değişiklikleri dikkat çekti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.700,27 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kaybederek 9.700,17 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,10 puan artışla 9.700,27 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,32 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,51 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin'in ilave gümrük vergilerini geçici olarak indirme konusunda uzlaşmaya varmasının yarattığı iyimserlik sürerken, tarifelerin ekonomiler üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin ise tamamen giderilemediği değerlendiriliyor.

Öte yandan küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişikliklerini açıkladı. MSCI, Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 9 hisseyi dahil ederken, 4 hisseyi çıkardı.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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