BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yüzde 0,87 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,87 değer kaybederek 10.942,08 puana düştü.

Dün günü 11.038,32 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,50 puan ve yüzde 0,03 artışla 11.041,82 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 96,25 puan ve yüzde 0,87 değer kaybıyla 10.942,08 puana geriledi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.940,69, en yüksek 11.044,77 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,21, hizmetler endeksi yüzde 0,55, mali endeksi yüzde 0,18, teknoloji endeksi yüzde 1,87 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 20'si yükselirken 79'u düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Taşımacılığı, Çan2 Termik, ASELSAN ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 345 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1610, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 148,5 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,7150 liradan, avro 47,2990 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 artışla 3 bin 345 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,9 yükselişle 66,5 dolardan işlem görüyor.