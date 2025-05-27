BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yüzde 0,81 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kaybederek 9.269,87 puana geriledi.

Dün 9.345,15 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,68 puan ve yüzde 0,01 azalışla 9.344,47 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 75,28 puan ve yüzde 0,81 değer kaybederek 9.269,87 puana düştü.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.256,83, en yüksek 9.390,97 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,4, sanayi endeksi yüzde 1, mali endeks yüzde 0,7 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 23'ü yükselirken, 76'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 297 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1350, sterlin/dolar paritesi 1,3550 ve dolar/yen paritesi 143,9 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,9940 liradan, avro 44,2970 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,4 azalışla 3 bin 297 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,1 artışla 64,3 dolardan işlem görüyor.