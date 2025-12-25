Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 artış göstererek 11.396,05 puana yükseldi. İlk yarıda en çok işlem gören hisseler arasında Sasa Polyester, Koza Altın İşletmeleri ve Türk Hava Yolları yer aldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 değer kazanarak 11.396,05 puana çıktı.

Dün 11.340,10 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 38,34 puan ve yüzde 0,34 artışla 11.378,44 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 55,95 puan ve yüzde 0,49 artışla 11.396,05 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.378,44, en yüksek 11.426,65 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,84, teknoloji endeksi yüzde 0,71, hizmetler endeksi yüzde 0,35 ve mali endeks yüzde 0,29 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 76'sı yükselirken 19'u düştü, 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 480 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1780, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 156 düzeyinde.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,8510 liradan, avro 50,6350 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 azalışla 4 bin 480 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,3 düşüşle 61,9 dolardan işlem görüyor.

