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BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yüzde 0,39 Değer Kaybetti

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yüzde 0,39 Değer Kaybetti
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.395,93 puana gerileyerek yüzde 0,39 değer kaybetti. Cuma günü kapanışta 9.432,55 puanda başlayan endeks, yeni haftaya 9.457,25 puandan girmişti. En çok işlem gören hisseler arasında Yapı ve Kredi Bankası ve Türk Hava Yolları yer aldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,39 değer kaybederek 9.395,93 puana geriledi.

Cuma günü 9.432,55 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0,26 yükselişle 9.457,25 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,62 puan ve yüzde 0,39 değer kaybıyla 9.395,93 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.382,50, en yüksek 9.464,53 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,01, mali endeks yüzde 0,65 ve sanayi endeksi yüzde 0,17 azalırken, teknoloji endeksi yüzde 2,95 arttı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 25'i yükselirken 73'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik ile Türk Hava Yolları oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1350, sterlin/dolar paritesi 1,3340 ve dolar/yen paritesi 143,5 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,4510 liradan, avro 43,6920 liradan satılıyor.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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