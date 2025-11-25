Haberler

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yüzde 0,36 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kaybederek 10.848,99 puana indi. Güne artışla başlayan endeks, en düşük 10.838,81 puanı gördü. Altının ons fiyatı 4.129 dolara geriledi.

Dün 10.888,02 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 40,21 puan ve yüzde 0,37 artışla 10.928,23 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 39,03 puan ve yüzde 0,36 değer kaybıyla 10.848,99 puana düştü. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.838,81, en yüksek 10.948,88 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,70, hizmetler endeksi yüzde 0,85, sanayi endeksi yüzde 0,83 ve mali endeks yüzde 0,63 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 33'ü yükselirken 63'ü düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Halkbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 129 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,36, bileşik getirisi yüzde 39,67 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1540, sterlin/dolar paritesi 1,3130 ve dolar/yen paritesi 156,3 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,4490 liradan, avro 49,0430 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 azalışla 4 bin 129 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,5 düşüşle 62,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
