BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kaybederek 11.274,64 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,31 puan ve yüzde 0,05 azalışla 11.274,64 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 55,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,04, holding endeksi ise yüzde 0,02 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazanan yüzde 2,34 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen yüzde 1,3 ile gıda, içecek oldu.

Küresel piyasalarda yatırımcılar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklanırken, güne alış ağırlıklı bir seyirle başlayan BIST 100 endeksi, 11.331,63 puana kadar yükselmesinin ardından bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçti ve günün ilk yarısını önceki kapanışının altında tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 seviyelerinin destek, 11.400 ve 11.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.