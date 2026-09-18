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BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,18 düşüşle 13.284,42 puandan tamamladı

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Borsa İstanbul'da hisse senetleri bu hafta ortalama yüzde 8,18 değer yitirirken, dolar/TL yüzde 0,36 arttı. BIST 100 haftayı önceki hafta kapanışının yüzde 8,18 altında 13.284,42 puandan tamamladı; altının gramı yüzde 0,06, avro/TL yüzde 0,91 geriledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,18, altının gram fiyatı yüzde 0,06 ve avro/TL yüzde 0,91 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,36 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 12.817,01 ve en yüksek 14.355,46 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 8,18 altında 13.284,42 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,06 azalışla 6 bin 826 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,09 düşüşle 44 bin 450 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 11 bin 190 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,14 azalışla 11 bin 174 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,36 artışla 48,7810 liraya çıkarken, avro yüzde 0,91 azalışla 55,9580 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,57, emeklilik fonları yüzde 1,74 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,65 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Kaynak: AA
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