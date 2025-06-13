BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 4,06 Düşüşle 9.133,47 Puanı Gördü

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 386,7 puan ve yüzde 4,06 kayıpla 9.133,47 puana geriledi. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,06 değer kaybederek 9.133,47 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 386,7 puan ve yüzde 4,06 azalışla 9.133,47 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 55,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,48, holding endeksi yüzde 3,97 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü değer kaybederken, en fazla düşen yüzde 6,09 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması, ABD-Çin görüşmelerinin sağladığı iyimserliği gölgede bırakırken, gerilimin daha da artacağına yönelik endişeler risk algısını yükseltti. Küresel piyasalardaki bu görünüm, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine de yansıdı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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