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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,88 değer kazanarak 10.945,27 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 202,16 puan ve yüzde 1,88 artışla 10.945,27 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 71 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,84 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,58 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,52 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda çip ve yapay zeka hisselerine gelen alımlarla toparlanma ikinci gününe taşınırken, Çin yönetiminin sermaye piyasalarına desteğini artıracağı yönündeki açıklamaları da Asya borsalarındaki yükselişi destekledi.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, sabah saatlerindeki kayıplarını telafi ederek günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA