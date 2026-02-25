Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 13.877,42 puana gerileyerek yüzde 1,23 değer kaybetti. Önceki kapanışa göre gün içinde en yüksek 14.068,32 puanı gören endeks, 80 hisse senedinin değer kaybetmesiyle dikkat çekti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,23 değer kaybederek 13.877,42 puana geriledi.

Dün günü 14.050,83 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 1,21 puan ve yüzde 0,01 azalışla 14.049,62 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 173,41 puan ve yüzde 1,23 azalarak 13.877,42 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.772,82 puanı, en yüksek 14.068,32 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,77, mali endeks yüzde 1,61, hizmetler endeksi yüzde 0,74 ve sanayi endeksi yüzde 1,25 düştü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 16'sı yükselirken 80'i düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 193 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 33,44, bileşik getirisi yüzde 36,23 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1790, sterlin/dolar paritesi 1,3520 ve dolar/yen paritesi 156,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,8730 liradan, avro 51,7550 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,6 artışla 5 bin 193 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,9 düşüşle 70,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
