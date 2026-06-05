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Borsa günün ilk yarısında geriledi

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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 kayıpla 13.792,23 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,69 düşerken, turizm sektörü yüzde 2,34 ile en çok yükselen oldu. Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve ABD istihdam verisi bekleniyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 değer kaybederek 13.792,23 puana düştü.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 80,02 puan ve yüzde 0,58 kayıpla 13.792,23 puana indi.

Toplam işlem hacmi 75,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,69, holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,34 ile turizm, en fazla kaybeden ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, jeopolitik gelişmeler ve teknoloji rallisinin ivme kaybetmesiyle yön arayışı öne çıkarken, yatırımcıların gözü bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne pozitif başlamasına karşın bankacılık endeksi öncülüğünde gelen satışların etkisiyle günün ilk yarısını negatif tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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