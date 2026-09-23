Haberler

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,50 artışla 13.265,23 puana yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+11 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,50 artışla 13.265,23 puana yükseldi. İlk yarıda teknoloji endeksi yüzde 1,30 değer kazanırken mali endeks yüzde 1,51 geriledi; endekse dahil 65 hisse yükseldi, 32'si düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 değer kazanarak 13.265,23 puana yükseldi.

Dün günü 13.198,84 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 46,47 puan ve yüzde 0,35 azalışla 13.152,37 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,39 puan ve yüzde 0,50 artışla 13.265,23 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.152,37, en yüksek 13.325,19 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 1,05 ve hizmetler endeksi yüzde 0,08 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,51 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65'i yükselirken 32'si düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Astor Enerji ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 320 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,25, bileşik getirisi yüzde 39,54 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1410, sterlin/dolar paritesi 1,3280 ve dolar/yen paritesi 157,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,8380 liradan, avro 55,7570 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 azalışla 4 bin 320 dolardan, Londra'da aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 azalışla 99,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
Kadir İnanır'ın iki yeğeni sessizliğini bozdu: Aklımızın ucundan bile geçmedi

Kadir İnanır'ın ikiz yeğenleri konuştu: Biz oraya miras için gitmedik
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MASAK düğmeye bastı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı
Sayılı günler kaldı! Türkiye'nin resmi tatil günlerine bir yenisi daha ekleniyor

Sayılı günler kaldı! Yeni resmi tatil geliyor
Esenyurt'ta lastikçide çıkan yangın 4 iş yeri ve bir yemek şirketine sıçradı

Esenyurt'ta alevler geceyi aydınlattı! Yangın 5 iş yerine sıçradı
Kurtlar Vadisi'nin “Kaşifoğlu”su adliyede! Sedat Savtak ifade vermeye geldi

Kurtlar Vadisi'nin “Kaşifoğlu”su adliyede! Sedat Savtak ifade vermeye geldi
Esenyurt'ta 2 adrese düzenlenen operasyonda 272 kilo 450 gram uyuşturucu bulundu

Polis Esenyurt'ta düğmeye bastı! 2 adresten 272 kilo uyuşturucu çıktı
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti

Sevenlerini yasa boğan isimden geriye bu fotoğraf kaldı

Bartın'ı fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, elektrikler kesildi

Bir ilimizi fırtına vurdu! Risk devam ediyor