BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,29 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 değer kazanarak 11.346,52 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,62 puan ve yüzde 0,29 artışla 11.346,52 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 65,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 3,08 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen yüzde 1,04 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya odaklanırken, BIST 100 endeksi 11.389,52 seviyesini görerek rekor tazeledikten sonra gelen kar satışlarıyla birlikte günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi, ağustosta geçen aya göre 2,8 puan artarak 164,8 seviyesine çıktı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.200 ve 11.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.