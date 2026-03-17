Haberler

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 değer kazanarak 13.054,93 puana yükseldi. Bankacılık endeksi artış gösterirken, holding endeksi değer kaybetti. Toplam işlem hacmi 51,3 milyar lira olarak belirlendi.

Toplam işlem hacmi 51,3 milyar lira olarak belirlendi. Bankacılık endeksi yüzde 1,71 değer kazanırken holding endeksi ise yüzde 0,3 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 3,44 ile sigorta, tek değer kaybeden ise holding ve yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da devam eden gelişmeler yakından takip edilirken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi genele yayılan alımlarla birlikte günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Konut Fiyat Endeksi (KFE), şubatta aylık bazda yüzde 1,8, yıllık bazda yüzde 26,4 arttı.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra ABD'de öncü endeks ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

