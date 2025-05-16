BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseliş Gösterdi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseliş Gösterdi
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,61 artışla 9.599,9 puana ulaştı. İşlem hacmi 40 milyar lira olurken, bankacılık ve holding endeksleri de değer kazandı. Analistler, teknik düzeyleri ve yurt dışındaki veri gündemini takip ediyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,61 değer kazanarak 9.599,9 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 58,6 puan ve yüzde 0,61 artışla 9.599,9 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 40 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,93 ile elektrik, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,79 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD tarifelerinin etkisine dair veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın para politikasındaki belirsizlik vurgusu nedeniyle karışık bir seyir izleniyor.

Öte yanandan, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi.

Borsa İstanbul'da ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla pay piyasasında, 15 Mayıs tarihli işlemlerin takası 20 Mayıs Salı, bugünkü işlemlerin takası ise 21 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.500 ve 9.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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