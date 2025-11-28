Haberler

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düşüşte

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kaybederek 10.939,29 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 45,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi ise yüzde 0,34 değer kazandı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler risk iştahını desteklerken, Japonya'dan gelen makro ekonomik veriler ve Çin'de emlak sektöründeki sorunların derinleşmesi risk iştahını sınırlıyor.

Analistler günün geri kalanında yurt içinde aylık para ve banka istatistiklerinin yurt dışında ise Almanya'da enflasyon verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyeleri destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
