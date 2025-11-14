Haberler

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 değer kaybederek 10.566,23 puana indi. Küresel piyasalardaki negatif seyirle birlikte bankacılık ve holding endeksleri de değer kaybetti.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 62,39 puan ve yüzde 0,59 azalışla 10.566,23 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 45,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,93 ile finansal kiralma faktoring, en çok düşen ise yüzde 1,91 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayına yönelik faiz indirim beklentilerinin gerilemesiyle negatif bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki seyre paralel günün ilk yarısını satıcılı bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıl sonu artış beklentisi yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olacağını belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.450 ve 10.350 seviyeleri destek, 10.650 ve 10.750 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
