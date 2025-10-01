BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düşüş Gösterdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,70 değer kaybederek 10.934,95 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 77,09 puan ve yüzde 0,70 azalışla 10.934,95 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 52,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,32 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

Sektör endekslerde en fazla yükselen yüzde 1,89 ile spor, en çok düşen yüzde 7,61 ile finansa kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin bütçe yetersizliğinden dolayı kapanması sonrası karışık bir seyir öne çıkarken BIST 100 endeksi günün ilk yarısını negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 46,7'ye geriledi.

Analistler, günün geri kalanında, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de imalat sanayi PMI ve ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.