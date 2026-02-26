Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,8 değer kaybederek 13.699,86 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 110,02 puan ve yüzde 0,8 azalışla 13.699,86 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 64,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 2,25 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 0,86 ile madencilik, en fazla düşen ise yüzde 2,64 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, dünyanın en büyük çip üreticisi Nvidia'nın açıkladığı güçlü bilançoda gelirin büyük bölümünün veri merkezi biriminden elde edilmesi, yapay zeka temasına ilişkin ileriye dönük soru işaretlerini bir miktar azaltırken, gözler bugün ABD ile İran heyetleri arasındaki görüşmeye çevrildi.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 azalarak 20 milyar 315 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 0,1 artarak 28 milyar 695 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekonomik güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 1,4 artışla 100,7 değerini aldı.

Analistler günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile yurt dışında ABD'de işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.800 ve 13.900 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.