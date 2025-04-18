BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kaybederek 9.371,65 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,36 puan ve yüzde 0,26 azalışla 9.371,65 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 33,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,85 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,43 ile orman kağıt basım oldu.

ABD'nin mütekabiliyet esasına göre uyguladığı tarifelerde müzakere sürecine girilmesi, küresel piyasalarda iyimserliği artırırken, bugün tatil dolayısıyla ABD ve Avrupa'da piyasalar kapalı olacak.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek, 9.450 ve 9.550 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.