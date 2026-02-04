Haberler

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün boyunca yüzde 0,07 değer kaybederek 13.866,24 puana geriledi. Bankacılık sektöründe yaşanan düşüş dikkat çekerken, yatırımcıların odak noktası ABD'deki özel sektör istihdam verileri oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kaybederek 13.866,24 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,08 puan ve yüzde 0,07 düşüşle 13.866,24 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 90,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,14 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,63 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,68 ile elektrik, en fazla düşen ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi ile teknoloji devlerinden gelecek bilançolar yatırımcıların odağına yerleşirken, yurt içinde BIST 100 endeksi 14.000 seviyesini test ederek 13.998,18 puanla rekor tazelemesinin ardından gelen satışlarla günün ilk yarısını negatif bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nun, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdam verisinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polonya Başbakanı Tusk: Epstein'in Batı'nın etkili liderlerini gizlice kayda aldı

Gündem yaratacak bal tuzağı iddiası! Devlet başkanları tehdit altında
Çölde 3 günlük kanlı çatışma! Ordu kasabayı geri aldı, onlarca kişi öldü

Çölde üç günlük kanlı çatışma! Ordu kasabayı geri aldı, 58 kişi öldü
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Polonya Başbakanı Tusk: Epstein'in Batı'nın etkili liderlerini gizlice kayda aldı

Gündem yaratacak bal tuzağı iddiası! Devlet başkanları tehdit altında
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu