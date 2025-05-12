BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 3,80 Artışla Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 356,56 puan artarak 9.747,07 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 220,70 puan ve yüzde 2,35 artışla 9.611,21 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.570,46 puanı, en yüksek 9.767,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,80 değer kazancıyla 9.747,07 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 422,71 puan ve yüzde 4,11 kazançla 10.709,61 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,88, hizmetler endeksi yüzde 3,75, sanayi endeksi yüzde 3,14 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 3,75 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88'i prim yaptı, 12'si geriledi. Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 237 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 237 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,2 azalışla 4 milyon 56 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,44, bileşik getirisi de yüzde 46,94 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,6490, satışta 38,8039 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,5455, satışta 38,6999 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1110, sterlin/dolar paritesi 1,3200 ve dolar/yen paritesi 148,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2 artışla 65 dolardan işlem görüyor.