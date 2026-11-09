BIST 100 endeksi günü yüzde 2,00 artışla 11.712,67 puandan tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 230,06 puan artarak 11.712,67 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 76,70 puan ve yüzde 0,67 artışla 11.559,31 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.521,40 puanı, en yüksek 11.739,94 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,00 değer kazanarak 11.712,67 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 320,75 puan ve yüzde 2,24 artışla 14.610,96 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,59, hizmetler endeksi yüzde 2,24, teknoloji endeksi yüzde 2,00 ve sanayi endeksi yüzde 1,20 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78'i prim yaptı, 21'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 116 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 116 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 1,2 artışla 6 milyon 640 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,17, bileşik getirisi yüzde 39,44 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 50,0527, satışta 50,2533 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 49,9474, satışta 50,1475 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1193, sterlin/dolar paritesi 1,3406 ve dolar/yen paritesi 158,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ocak vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 4,1 azalışla 94,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA