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BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 0,84 Değer Kaybıyla Tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 oranında değer kaybederek 9.317,24 puandan kapandı. Bankacılık ve holding endeksleri düşerken, iletişim sektörü kazanç sağladı. Yurt içi ve yurt dışında önemli ekonomik verilerin takip edileceği bir hafta başlıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kaybederek 9.317,24 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 78,77 puan azalırken, toplam işlem hacmi 79,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,92, holding endeksi yüzde 1,35 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,19 ile iletişim, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

ABD'nin mütekabiliyet esasına göre uyguladığı tarifelerde müzakere sürecine girilmesi, küresel piyasalarda iyimserliği artırırken, bugün tatil dolayısıyla ABD ve Avrupa piyasalarında işlem gerçekleşmiyor.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap raporu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut satışları ve inşaat izinleri, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek, 9.450 ve 9.550 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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