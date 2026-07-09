Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kaybıyla 14.105,44 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 84,52 puan azalırken, toplam işlem hacmi 152 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,53 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,14 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilimin enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarında yetkililerin "şahin" adımlar gerektirebilecek risklere dikkati çekmesiyle günün erken saatlerinde satış ağırlıklı bir seyir izlerken, daha sonra teknoloji hisselerinde görülen yükselişlerle piyasalarda risk iştahı arttı.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.