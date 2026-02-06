Haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,49 değer kaybederek 13.521,96 puandan kapandı. Bankacılık ve holding endekslerinde de kayıplar gerçekleşti. Analistler, önümüzdeki haftada önemli ekonomik verilerin takip edileceğini belirtti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kaybederek 13.521,96 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 67,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 166 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 1,56 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,24 ile ulaştırma, en çok kaybettiren holding ve yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, teknoloji hisselerinde yüksek değerlemelerin sürdürülebilirliği sorgulanırken, ABD verilerinin ekonomide beklenenden daha belirgin bir yavaşlamaya işaret etmesine karşın pozitif bir seyir izleniyor.

Yurt içinde BIST 100 endeksi ise genele yayılan satışlarla birlikte günü negatif bir seyirle tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi, TCMB Enflasyon Raporu, cari denge, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı Çin'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.300 puanın destek, 13.700 ve 13.800 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
26 ilde memurlara 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

26 ilde memurlara "Hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Bursa'da adliyeyi kana bulayan silahın X-Ray'den geçirildiği anlar ortaya çıktı

Adliyeye silahı böyle sokmuş! Tekerlekli sandalyeye düzenek kurmuş
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı

Tarımın beşiğinde büyük felaket! Üreticiler endişeli
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya: Ukrayna'da bir haftada 8 yerleşim yerini ele geçirdik

Yıllardır süren savaşta o bölgeler el değiştirdi
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç