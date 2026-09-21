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BIST 100 endeksi günü yüzde 0,40 değer kazanarak 13.337,69 puandan tamamladı

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BIST 100 endeksi günü yüzde 0,40 değer kazanarak 13.337,69 puandan tamamladı; toplam işlem hacmi 187,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,90 kazanırken holding endeksi yüzde 1,89 kaybetti, en çok kazandıran sektör yüzde 2,56 ile iletişim oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kazanarak 13.337,69 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,27 puan artarken, toplam işlem hacmi 187,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,90 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,89 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,56 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,26 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, yapay zeka kaynaklı güçlü çip talebine işaret eden Güney Kore ihracat verilerinin teknoloji hisselerini desteklemesi ve Körfez'den petrol arzının arttığına yönelik haberlerin enerji fiyatlarını düşürerek enflasyon endişelerini hafifletmesiyle pozitif seyrederken, yatırımcıların odağında ABD ile Çin liderleri arasında bu hafta yapılması planlanan görüşme bulunuyor.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yatırım fonlarına ilişkin gelişmelerin oluşturduğu temkinli havayla gün içinde en düşük 12.890 puanı gördü. Endeks, küresel piyasalardaki olumlu seyre paralel gelen tepki alımlarıyla günü yükselişle tamamladı.

Bununla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan yeni ilke kararları doğrultusunda 17 Eylül'de duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gidildi. Buna göre, tasfiye edileceği açıklanan fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı.

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.500 ve 13.600 puanın direnç, 13.200 ve 13.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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