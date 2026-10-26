Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

BIST 100 endeksi günü yüzde 0,31 kazançla 11.151,96 puana yükselerek tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,97 puan artışla yüzde 0,31 değer kazanarak 11.151,96 puana yükseldi. Günü yükselişle tamamlayan endekste toplam işlem hacmi 104,1 milyar lira olurken bankacılık endeksi yüzde 1,98 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kazanarak 11.151,96 puana yükseldi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 104,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,98, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,79 ile metal eşya makine, en fazla kaybettiren ise yüzde 5,36 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki gerilemenin desteğiyle pozitif seyrederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu haftaki faiz kararı, büyüme ve enflasyon verileri ile büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde izlediği negatif seyre karşın küresel piyasalardaki olumlu seyre paralel olarak kapanışta gelen destek alımlarıyla günü yükselişle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranının, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi, inşaat izinleri ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere gündemin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Bolu Belediyesi'ne operasyon! Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı

Bolu Belediyesi'ne operasyon! Rasim Özdemir dahil 4 kişi gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ı zora sokacak kare! Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı

Biri onu durdursun! Önce övgüler dizdi sonra feci yakalandı
'Bunlar beni tanımıyor' diyen fenomen çoban İlhan Orak, 18 yıl sonra hayvancılığı bıraktı

'Bunlar beni tanımıyor' diyen çoban! 18 yıl sonra işte son hali
Gebze'de ocak ayında kurşunlanan restorana yine saldırı! 53 yaşındaki iş yeri sahibi öldü

Ocakta kurşunlanmıştı! Bu kez iş yeri sahibi kurtarılamadı
Okan Buruk herkesi topladı! Derbi için tek bir isteği var

Okan Buruk herkesi topladı! Derbi için tek bir isteği var
Sinem Kobal kızı Leyla’yı paylaştı

Ünlü oyuncu Leyla’sını paylaştı
Adıyaman'da 85 yaşındaki çiftçi, eşi ve kendisi için mezar kazdırdı! Gerekçesi duygulandırdı

Köylüler cenaze var sandı! Ali amca eşiyle mezarlarını kazdırdı
İlçeyi karıştıran fotoğraf

İlçeyi karıştıran fotoğraf