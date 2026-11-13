BIST 100 endeksi günü yüzde 0,27 kazançla 11.842,82 puandan tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kazanarak 11.842,82 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 114,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,69 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,52 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,60 ile metal eşya makina oldu.

Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, ABD'de üretici enflasyonu ekimde yıllık yüzde 6,5 ile son dört yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, genele yayılan alımlarla birlikte günü pozitif bir seyirle tamamladı. Öte yandan cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 720 milyon dolar fazla verdi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, Avro Bölgesi, İngiltere ve Japonya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.000 ve 12.100 puanın direnç, 11.700 ve 11.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA