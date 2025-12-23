Haberler

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artış göstererek 11.324,84 puana ulaştı. Gün içinde en düşük 11.285,14, en yüksek ise 11.367,30 puanı gördü.

Dün 11.311,06 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,82 puan ve yüzde 0,03 azalışla 11.307,24 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,78 puan ve yüzde 0,12 artışla 11.324,84 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,15, sanayi endeksi yüzde 0,04 ve mali endeks yüzde 0,02 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 2,93 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 37'si yükselirken, 57'si düştü, 6'sı yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, ASELSAN, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 480 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1790, sterlin/dolar paritesi 1,3510 ve dolar/yen paritesi 156 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,8200 liradan, avro 50,7130 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 artışla 4 bin 480 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 düşüşle 61,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

