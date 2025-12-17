Haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kaybederek 11.286,81 puandan kapandı. Toplam işlem hacmi 113,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi hafif kayıplar yaşarken, holding endeksi küçük bir yükseliş gösterdi.

Küresel piyasalarda, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşirken, yurt içinde BIST 100 endeksi günü negatif bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıkladığı makro ekonomik verilere göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu ise ekimde bir önceki ay sonuna göre 3,4 milyar dolar artarak 210,8 milyar dolar oldu.

Analistler, yarın yurt içinde kısa vadeli dış borç stoku, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti ve para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise BoE ve ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.300 ve 11.400 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
