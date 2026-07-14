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Piyasalarda gün sonu

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,05 puan azalarak 14.079,97 puandan kapandı. Altının ons fiyatı 4 bin 92 dolar, dolar kuru ise 47,08 lira seviyesinde işlem gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,05 puan azalarak 14.079,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 103,61 puan ve yüzde 0,74 azalışla 13.988,40 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.941,98 puanı, en yüksek 14.115,60 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kaybederek 14.079,97 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 80,05 puan ve yüzde 0,49 azalışla 16.174,77 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,23 ve hizmetler endeksi yüzde 0,77 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,59 ve teknoloji endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaptı, 29'u geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 92 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 92 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 94 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,90, bileşik getirisi yüzde 41,49 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,8924, satışta 47,0803 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,8792, satışta 47,0671 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1449, sterlin/dolar paritesi 1,3406 ve dolar/yen paritesi 161,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 artışla 83,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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