BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,63 puan azalarak 10.720,36 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,93 puan ve yüzde 0,10 artışla 10.737,92 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.654,20 puanı, en yüksek 10.784,57 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 değer kaybederek 10.720,36 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 45,67 puan ve yüzde 0,39 azalışla 11.702,21 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,74, hizmetler endeksi yüzde 0,57 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,16 ve teknoloji endeksi yüzde 1,89 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 45'i geriledi 1 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 20 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 20 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,3 artışla 5 milyon 580 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,71 bileşik getirisi yüzde 40,08 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,6097, satışta 41,7764 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,6129, satışta 41,7797 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1630, sterlin/dolar paritesi 1,3357 ve dolar/yen paritesi 151,546 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,3 azalışla 62,9 dolardan işlem görüyor.