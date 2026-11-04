BIST 100 endeksi güne yüzde 1,22 yükselişle 11.157,86 puandan başladı

BIST 100 endeksi güne yüzde 1,22 yükselişle 11.157,86 puandan başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 1,22 yükselişle başladı ve 134,42 puanlık artışla 11.157,86 puana ulaştı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,88, holding endeksi yüzde 1,24 değer kazandı.
Borsa, güne yüzde 1,22'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,22'lik yükselişle başladı. Endeks, 134,42 puanlık artışla 11.157,86 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,88, holding endeksi yüzde 1,24 değer kazandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı