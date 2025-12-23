Haberler

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03'lük bir düşüşle 11.307,24 puandan başladı. Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks günü 11.311,06 puandan kapattı. Bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme verilerinde.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,82 puan ve yüzde 0,03 azalışla 11.307,24 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi yüzde 0,01 geriledi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,75 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda yapay zeka ile teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden iyimser havanın etkisi ve hisse senedi piyasalarında yıl sonu rallisinin olabileceğine dair beklentilerle risk iştahı yüksek seyretmeye devam ederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
