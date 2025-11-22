Haberler

Biruni Üniversitesi 100. Böbrek Naklini Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi, 100. böbrek naklini başarıyla gerçekleştirdi. Eşi tarafından böbrek bağışı yapılan 44 yaşındaki hasta, operasyon sonrasında kutlandı. Hastane yönetimi, organ nakli süreçlerini ve başarılarını vurguladı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi, 100. böbrek naklini başarıyla gerçekleştirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yaşayan ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören 44 yaşındaki erkek hastaya gönüllü donör olan eşi tarafından böbrek bağışı yapıldı.

Başarıyla gerçekleşen operasyon, hastanedeki 100. böbrek nakli oldu. Ameliyatın ardından hastane yönetiminin katılımıyla organ nakli merkezinde bir kutlama da düzenlendi.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, 2025 yılı içerisinde karaciğer dahil 170 organ nakli operasyonu gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversite Hastanesi Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal, "Gerçekleştirdiğimiz her nakil, bir hastamız için yeniden başlayan bir hayat anlamı taşıyor. Bu başarıyı mümkün kılan tüm ekibimize ve bize güvenen hastalarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Biruni Üniversite Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert de 100. naklin sadece bir sayı olmadığını ve her birinin, başka bir yaşamın yeniden inşa edilmesini sağladığını belirtti.

Sert, "Multidisipliner yaklaşımımız ve bilimsel altyapımızla hastalarımıza en yüksek standartlarda bakım sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Halil Erbiş, yapılan nakillerin büyük bir ekip çalışmasının sonucu olduğuna dikkati çekti.

Başarının yalnızca bir cerrah veya doktorla gelmediğini vurgulayan Erbiş, "Personelden koordinatöre, hemşirelik hizmetlerinden destek birimlerine kadar herkesin katkısı çok kıymetli. Herkes canla başla çalıştı. Daha iyilerini hep birlikte göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
