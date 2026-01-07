Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yüzde 20'ye düşürüldü
Cumhurbaşkanı Kararı ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) devlet katkısı yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yüzde 30 olarak uygulanan devlet katkısı yüzde 20'ye düşürülecek. Karar yayımı itibari ile geçerli olacak ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi