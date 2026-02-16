Haberler

Bir ve 5 kuruş basımı durduruldu mu? DMM'den açıklama geldi

Bir ve 5 kuruş basımı durduruldu mu? DMM'den açıklama geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Darphane'nin 1 kuruş ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurduğu iddiasına İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
  • Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paralar mevcut.
  • İlave talep gelmediği için yeni basım yapılmamakta, ancak talep oluşması halinde basımlar yeniden yapılabilmektedir.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sanal medya hesaplarından paylaşılan, 'Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

"MANİPÜLATİF İÇERİKLERE İTİBAR ETMEYİN"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddiası dezenformasyon içermektedir. Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paralar mevcut olup, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmamaktadır. Söz konusu paralar tedavüldedir; talep oluşması halinde basımları yeniden yapılabilmektedir. Kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi rica olunur" denildi.

Merve Yaz
Haberler.com / Ekonomi
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıotu ken:

Ne yani hâlâ 1 kuruş ve 5 kuruş mu basılıyor?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları2y5bybvm56:

ekonomi yerlerde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

100 kurus (1 lira)nin bile herhangi bir alım gücü olmadigi karsiligina tekabul eden her hangi bir hizmet ve mal bulunmadığı halde bunun tam 100 de birini basmak vatana zarar değilmidir?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası

Galatasaray taraftarını çıldırtan Osimhen manşeti
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde

Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı
Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt'un ilk taksitini ödüyor

Haziran'daki ilk transferinin taksitini şimdiden ödüyor
Dünya yıldızından 'Onu görürsem huzur içinde ölebilirim' diyen hayranına büyük jest

"Futbol sadece futbol değildir" dedirten görüntüler
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası

Galatasaray taraftarını çıldırtan Osimhen manşeti
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde

Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
Murat Dalkılıç'ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş…

Annesi bile görüntüler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi