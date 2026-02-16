Bir ve 5 kuruş basımı durduruldu mu? DMM'den açıklama geldi
Darphane'nin 1 kuruş ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurduğu iddiasına İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.
- Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
- Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paralar mevcut.
- İlave talep gelmediği için yeni basım yapılmamakta, ancak talep oluşması halinde basımlar yeniden yapılabilmektedir.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sanal medya hesaplarından paylaşılan, 'Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddiasının doğru olmadığını duyurdu.
"MANİPÜLATİF İÇERİKLERE İTİBAR ETMEYİN"
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddiası dezenformasyon içermektedir. Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paralar mevcut olup, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmamaktadır. Söz konusu paralar tedavüldedir; talep oluşması halinde basımları yeniden yapılabilmektedir. Kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi rica olunur" denildi.