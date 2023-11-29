Üye Girişi
Haberler

Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuzu 55, en pahalısı 58 TL oldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

KT&G grubuna ait sigaralara paket başına 5'er TL zam geldi. Yarından itibaren grubun en ucuz sigarası 55 liradan, en pahalı sigarası ise 58 liradan satılacak.

Son dönemde üst üste gelen sigara zamlarına bir yenisi daha eklendi. JTİ, BAT, Philip Morris ve Imperial Tobacco'nun ardından KT&G grubuna ait sigaraların fiyatları da arttı.

ZAM YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

KT&G grubuna ait sigaralara paket başına 5'er TL zam geldi. Yeni tarife 30 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.

EN UCUZU 55 TL

Zammın ardından grubun sattığı en ucuz sigaranın fiyatı 55 TL'ye yükseldi. Grubun en pahalı sigarasının fiyatı ise 58 TL oldu.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
Haberler.com - Ekonomi

Zam Sağlık Ekonomi Haberler

Yorumlar (2)

Hikmet Tan :

Yapıştır gelsin reis :))) içen düşünsün sıgara çok kötü bir şey içmeyin hem cebinize zarar hem sağlığınıza hem çevreye geri dünülmez zararlar veriyor.

Yanıtla75Yayından Kaldır
Murat Gökalp Ergözen:

Akaryakıta da büyük bir zam bekliyoruz. 500 lira olsun litresi mesela. Şahsi araç kullanımı toplu taşımaya göre hem çevreye hem sağlığa daha zararlı. Obezite ile de mücadele edilmiş olur ??

012Yayından Kaldır
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title