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Bir sigara grubuna 10 TL zam! En ucuzu 67 lira oldu

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Türkiye'de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bugün resmi olarak duyurulan ÖTV zammı ile birlikte sigara fiyatlarına da zam geldi. Bir sigara grubunda fiyatlar 10 TL artarken en ucuz sigara 67 TL'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla sigaradan alınan ÖTV miktarı 6 aylık YİÜFE olan 19.49 oranında otomatik artırıldı. Sigara grupları yeni zamları açıklamaya başladı.

PAKET BAŞINA 10 TL ZAM

Bu artış sonucunda, sigara fiyatları da belirgin şekilde yükseldi. Bir sigara grubu da yeni fiyat listesini duyurdu. Paket başına 10 TL zam geldi.

EN UCUZU 68 TL EN PAHALISI 78 TL OLDU

Buna göre ise en ucuz sigara 67 TL olurken en pahalı sigara ise 78 TL oldu. Türkiye'de faaliyet gösteren diğer sigara gruplarının da alkollü içeceklerin de zamlanması bekleniyor.

Haberler.com / Eymen Dursun - Ekonomi

Gelir İdaresi Başkanlığı Türkiye ÖTV Zam 3.Sayfa Sağlık Ekonomi Haberler

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Yorumlar (2)

albatros :

şimdi hemen sigara içmeyenler ister 100 tl olsun banane derler. (ben de içmiyorum)... ama o zaman markete gittiğinde popomuzu sildiğimiz bir tuvalet kağıdı niye 400 tl oldu ya demesinler.

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Yusuf Yorulmaz:

Hangi grup diye sormayın. Onu söyliyemiyoruz malesef :)

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