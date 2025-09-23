Bingöl Üniversitesi ve İşletmeler Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Bingöl Üniversitesi, Bingöl İş Geliştirme Merkezi (Bingöl İŞGEM) ve Bingöl Organize Sanayi Bölgesi (Bingöl OSB) ile iş birliği protokolü imzaladı.

Bingöl Üniversitesi, Bingöl İŞGEM ve Bingöl OSB ile iş birliği protokolü imzaladı. Valilikte düzenlenen imza törenine Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Bingöl OSB Bölge Müdürü Serdar Çulun, Bingöl İŞGEM Genel Müdürü Ömer Çakan katıldı.

OSB ve İŞGEM ile imzalanın protokolün amacının Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Arı ve Doğal Ürünler Ar-Ge/Ür-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilen analiz ve laboratuvar hizmetlerinden, Bingöl OSB ve İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerin etkin şekilde faydalanmasını sağlamak ve bu hizmetlere erişimde Bingöl Üniversitesi tarafından belirlenen oranda indirim uygulanmasını düzenlemek olduğu bildirildi.

Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta, "Bildiğiniz gibi bir şehrin gelişim 3 ayaklı bir olay. Sanayi, idare ve yerel yönetimler olara iş birliği içerisinde yapmamız gerekiyor. Şu anda yaptığımız iş birliği protokolü de bir ilde olması gereken üniversite, sanayi ve valilik arasında somutlaşmış imzaya dökülmüş bir protokol haline geldi. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİNGÖL