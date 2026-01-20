Haberler

Bingöl Yamaç Barajı'nda su tutuldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bingöl'de inşa edilen Yamaç Barajı'nda su tutulduğunu ve projenin 255 milyon liralık yatırımla 9.750 dekar tarım arazisine can suyu sağlayacağını duyurdu. Barajın ayrıca 975 kişiye istihdam ve yıllık 77 milyon lira ekonomik katkı sunması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 255 milyon lira yatırımla Bingöl'e kazandıracakları Yamaç Barajı'nda su tutulduğunu bildirerek, "9 bin 750 dekar tarım arazisine can suyu olacak baraj, 975 kişiye istihdam sağlayacak, ekonomimize yıllık 77 milyon lira katkı sunacak." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bingöl'ün "bereketine bereket katacak" müjdeleri olduğunu belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"255 milyon lira yatırımla Bingöl'e kazandıracağımız Yamaç Barajı'nda su tutuldu. 9 bin 750 dekar tarım arazisine can suyu olacak baraj, 975 kişiye istihdam sağlayacak, ekonomimize yıllık 77 milyon lira katkı sunacak. Hayırlı, bereketli olsun."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
