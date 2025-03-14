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Bingöl'de Kadın Projelerine Hibe Desteği

Bingöl'de Kadın Projelerine Hibe Desteği
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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, IPARD III kapsamında kadınların yönettiği 9 arıcılık projesinin hibe desteği aldığını duyurdu. Projelerin toplam yatırım tutarı 8.9 milyon lira olup, hibe miktarı 5.8 milyon lira olacak.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, IPARD III kapsamında "arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi" tedbirinden 9 adet projenin sözleşmeye hak kazandığını söyledi.

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bingöl Valisi olarak geldikleri günden beri kadınların başta ekonomi olmak üzere hayatın içinde olmasına çaba gösterdiklerini söyledi. Vali Usta, "Son açıklanan IPARD sonuçlarıyla bu çabamız sonuç verdi ve kadınlarımızın yöneticisi olduğu 9 projemiz listede yer buldu. Bingöl'de IPARD III kapsamında arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi tedbirinden 9 adet projemiz sözleşmeye hak kazandı. Projelerin toplam uygun harcama yatırım tutarları 8 milyon 905 bin 314,44 lira olup, verilecek hibe tutarı ise 5 milyon 884 bin 362,07 lira olacaktır. Hibe desteği almaya hak kazanan projelerin artık uluslararası bir marka olan 'Bingöl balı" için çok daha büyük hedeflere vesile olacağına yürekten inanıyorum. Arıcılar Birliğimizi ve 9'u da kadın olan proje uygulayıcılarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Diğer kadınlarımıza da cesaret ve örnek olmasını diliyorum" dedi. - BİNGÖL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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