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Bingöl'de 2024 yılı İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

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Bingöl'de gerçekleştirilen 2024 yılı birinci Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Vali Vekili Muhammed Deniz Kılınç, 2023 yılında tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Bingöl'de 2024 yılı birinci Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Vali Vekili Muhammed Deniz Kılınç, "2023 yılında toplam 318 proje üzerinde çalışılmış ve bu projelerin 197'si tamamlanmıştır. Diğer 121 projeden 78 proje devam etmekte, 20 proje ihale aşamasında, 7 proje tasfiye edilmiş olup, 16 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır" dedi.

Bingöl'de 2024 yılı birinci Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, valilik binasında yapıldı. Toplantıya bölge müdürleri ve kurum amirleri katıldı. Koordinasyon toplantısında konuşan Vali Vekili Muhammed Deniz Kılınç, "2024 yılı 1. toplantı döneminde yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının ilimizde 2023 yılında gerçekleştirdikleri projelerin kısa bir değerlendirmesi, projelerin uygulanmasında birimler arası eşgüdüm gerektirebilecek hususlarda istişarede bulunulması ve Koordinasyon Kurulunun karar almasını gerektirecek konularda kurul kararı alınması teklifleri görüşülecektir. 2023 yılında toplam 318 proje üzerinde çalışılmış ve bu projelerin 197'si tamamlanmıştır. Diğer 121 projeden 78 proje devam etmekte, 20 proje ihale aşamasında, 7 proje tasfiye edilmiş olup, 16 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır. İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 30 genel ve özel bütçeli kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri 25 milyar 424 milyon 464 bin 167 liradır. 2023 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı 5 milyar 709 milyon 784 bin 533 lira olup, 2023 yılı harcaması 5 milyar 96 milyon 715 bin 110 lira ve önceki yıllar harcaması 8 milyar 953 milyon 580 bin 28 lira olmak üzere toplamda 14 milyar 50 milyon 295 bin 138 lira harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 55'dir" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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