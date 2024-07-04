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Bine Yakın Rus Turistli Dev Turist Gemisi Samsun'a Demir Attı

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995'i Rus turist olmak üzere toplam 1430 kişiye Samsun Limanı'na demirleyen kruvaziyer gemideki yolcular gün boyu Samsun'u keşfedecek.

Bine yakın Rus turistin bulunduğu dev turist gemisi Samsun'a demir attı. 995'i Rus turist olmak üzere toplam 1430 kişiye Samsun Limanı'na demirleyen kruvaziyer gemideki yolcular gün boyu Samsun'u keşfedecek.

Astoria Grande kruvaziyeri 995 turist, 435 personeli ile Rusya'nın Sochi Limanı'ndan ayrılarak önce İstanbul, sonrasında Amasra ve bugün de sabah saatlerinde Samsun Limanına geldi. Rus turistler, limandan ayrıldıktan sonra bireysel ve gruplar halinde şehirde gezerek Bandırma Vapur Müze, Samsun Müzesi, Cumhuriyet Meydanı, Atakum, AVM'ler ve Vezirköprü ilçesini gezecekler. Limandan karayolu ile Amasya'ya gidecek turistler ise Amasya Müzesi ve Çakallar Tepesi'ni ziyaret edecek.

Astoria Grande kruvaziyeri saat 21.00'de Samsun'dan demir alarak Trabzon'a gidecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Rus Turist Samsun turist Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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