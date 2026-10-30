Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Binance, güvenlik ihlalinin tahmini etkisini 6,3 milyar dolar olarak açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Binance, güvenlik ihlalinin tahmini etkisinin 6,3 milyar dolar olduğunu, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu bildirdi. Şirket tüm kayıpların SAFU fonu ve kendi kaynaklarından karşılanacağını, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu açıkladı.

Kripto para borsası Binance, platformunda yaşanan güvenlik ihlalinin tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğunu, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu bildirdi.

Binance tarafından yapılan açıklamada, güvenlik sorununa ilişkin yürütülen ilk incelemelerin sonuçları paylaşıldı.

Açıklamada, olayın toplam etkisinin yaklaşık 6,3 milyar dolar olarak hesaplandığı, sektör ortaklarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın blokzincir üzerinde dondurulduğu belirtildi.

Tüm kayıpların kullanıcıları korumak amacıyla oluşturulan "SAFU" fonu ve şirketin kendi kaynaklarından karşılanacağı kaydedilen açıklamada, kullanıcı fonlarının güvende olduğu vurgulandı.

Güvenlik ihlalinin, şirketin yazılım ve sistem altyapısından sorumlu bir mühendisin bilgisayarının ele geçirilmesinden kaynaklanmış olabileceği belirtilen açıklamada, saldırganların bu yolla şirketin hizmet altyapısına erişerek izinsiz para çekme işlemleri gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, kripto para cüzdanlarının özel anahtarlarının sızdırıldığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Binance'in güvenlik kontrolleri kapsamında para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak askıya aldığı, etkilenen adresin erişim yetkisini iptal ettiği ve varlıkların geri alınması için kolluk kuvvetleriyle işbirliği yürüttüğü bildirildi.

Şirket, incelemelerin tamamlanmasının ardından olayın teknik ayrıntılarını içeren kapsamlı bir rapor ve güncellenmiş rezerv bilgilerini yayımlayacağını duyurdu.

Binance'in sıcak cüzdanlarının siber saldırıya uğramış olabileceğine ilişkin haberlerin ardından bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarında düşüş yaşandı.

Kaynak: AA
Transferde dört büyükleri buluşturan isim! Menajerinden itiraf

Menajeri itiraf etti! Dört büyükler aynı yıldızın peşinde
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avcılar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar! İşletmeci gözaltına alındı

Tekel bayisinde skandal! Görüntüleri izleyen polis harekete geçti
Anıtkabir'deki olay görüntü sonrası Dervişoğlu'ndan ilk açıklama

Partiyi karıştıran kare! Beklenen açıklama geldi
Düğününe günler kala timsah saldırısında hayatını kaybetti: Dehşeti nişanlısı izledi

Düğününe günler kala korkunç son: Dev timsahın kurbanı oldu!

Kocasının yanındaki boş koltuğa oturmak istedi! Olan tüm yolculara oldu

Kocasının yanındaki boş koltuğa oturdu! Sonrası inanılır gibi değil
Binance saldırısında akılalmaz detay! Tarihi vurgunun izleri bir çalışanın bilgisayarında çıktı

Dünya güne tarihi vurgunla uyandı! Bu detay milyonları isyan ettirecek
İngiltere Hazine Bakanı bütçeyi açıkladı, soluğu barda aldı

Hazine bakanı mecliste bütçeyi açıkladı, soluğu barda aldı
Yemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını bıçakla öldürdü

Yemek sofrasında vahşet! Babasını katletti