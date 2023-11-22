Binance CEO'su kara para aklamayı kabul etti

Dünyanın en popüler kripto para borsalarından Binance'in Kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao, ABD'nin kara para aklama ile ilgili suçlamalarını kabul etti ve 4.3 milyar dolarlık cezayı ödemek zorunda kalacak. Ayrıca şirketindeki CEO görevinden de istifa edecek.

Dünyanın en popüler kripto para borsalarından Binance'in Kurucusu ve Ceo'su Changpeng Zhao, ABD'nin kara para aklama ile ilgili suçlamalarını kabul etti. Bunun neticesinde 4.3 milyar dolarlık (123 milyar TL) cezayı ödemesi gerecek. Ayrıca kurucusu olduğu şirketindeki CEO görevinden de istifa edecek.

Binance CEO'su CZ kara para aklamayı kabul etti

ABD'den gelen bilgilere göre Binance, ABD Adalet Bakanlığı tarafından sunulan 4.3 milyar dolarlık suçlamaları kabul etti. Anlaşmanın bir parçası olarak Binance CEO'su Changpeng Zhao kara para aklama suçlamalarını kabul edecek ve liderlik görevini bırakacak.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan davaya göre Binance, 2018'den bu yana regüle edilmemiş bir borsa işletiyor ve kripto para işlemleri yoluyla kara para aklanmasına izin veriyor. Bu yılın başlarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance ve Zhao'yu kayıt olmadan faaliyet göstermekle suçladı.

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4,3 milyar dolarlık anlaşma, ABD makamları tarafından bugüne kadar bir kripto para firmasına karşı yapılan en büyük yaptırım olacak. Anlaşma şartlarına göre CEO Zhao'nun Salı günü federal mahkemede suçunu kabul etmesi bekleniyor.

Yeni Binance CEO'su hakkındaki ayrıntılar ise henüz belirsizliğini koruyor. CZ'nin yerine geçecek kişi veya yeni rolüne ilişkin detayların Salı günkü duruşmadan sonra açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Binance ve Adalet Bakanlığı bu anlaşmayla ilgili henüz resmi açıklamayı yapmış değil. Sonuçlandırılması halinde, dünyanın en büyük kripto borsalarından biri için büyük bir değişimi temsil edecek.

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